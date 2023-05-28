В контактных линзах нашли химикаты, из-за которых развивается рак и другие опасные болезни

Пугающие новости для тех, кто предпочитает очкам контактные линзы. Новые исследования показали, что в большинстве из них содержатся опасные химикаты.

The Guardian со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды США пишет, что во всех 18 протестированных видах нашли повышенное количество органического фтора. Наличие этого элемента означает, что в линзах присутствуют фторсодержащие поверхностно-активные вещества, проще говоря «вечные химикаты».

Прозвали их так, потому что они не разлагаются — ни в природе, ни уж тем более в человеческом теле — и имеют свойство накапливаться. Очевидно, что это влияет на носителей линз. Врачи считают, что именно из-за них могут развиться онкологические заболевания и другие болезни: щитовидной железы, почек и печени. Не исключено, что химикаты вызывают и патологии развития плода.

Впрочем, сказать однозначно, в каком количестве попадают эти вещества в организм через глаза, исследователи пока не могут.