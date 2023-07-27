В Конгрессе США на слушаниях о существовании НЛО прозвучало громкое заявление

В Конгрессе США прошли первые публичные слушания на тему существования внеземных цивилизаций. В ходе заседания бывший агент американской разведки Дэвид Граш заявил под присягой, что правительство владеет летательными объектами «нечеловеческого» происхождения и «биологическими материалами», извлеченными из НЛО. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что отвечать на вопрос, контактировали ли американские власти с внеземными формами жизни, экс-агент ЦРУ отказался. Болеет того, он отметил, что сам никогда не видел внеземного тела, а его выводы основаны на «обширных интервью с высокопоставленными представителями разведки».

Дэвид Граш руководил анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве Минобороны США до 2023 года. Слушание в Конгрессе было вызвано июньскими заявлениями Граша о том, что американские власти тайно укрывают инопланетный космический корабль. 26 июля он повторил некоторые из этих заявлений под присягой.