В конце марта еще будет снег

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие недели.

«В конце марта мы ожидаем наступление периода похолодания, — приводит belta.by слова начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Татьяны Четырко. — Ждем, что 28 марта температурный фон существенно понизится. В нашу страну начнет поступать очень холодный воздух со Скандинавии. Так что возврат холодов еще будет. Конец марта и начало апреля будут холодными. Таких теплых дней, как сейчас, в этот период не будет».

В пятницу, 24 марта, на большей части территории страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы по северо-востоку на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем — 11-17 градусов тепла.

В субботу, 25 марта, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем — 10-16 градусов тепла.

В воскресенье, 26 марта, во многих районах страны пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, днем — 8-14 градусов тепла.

В понедельник, 27 марта, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадки (в основном дождь) ожидаются на большей части территории страны. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, при прояснениях — от нуля до минус 2. Днем будет 7-13 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 15.

А со вторника похолодает.

«Ожидается неустойчивая, с колебаниями температурного фона погода. Осадки начнут выпадать в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4, по востоку — плюс 5-8 градусов. Днем будет от нуля до плюс 7, по востоку — плюс 8-12.

В среду, 29 марта, на большей части территории страны пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градусов, днем — от нуля до плюс 7».