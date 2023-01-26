В Китае запустили самый быстрый в мире водородный поезд

Он разгоняется до 160 км/ч и преодолевает на одном заряде 600 км.

Разработкой поезда занимался крупнейший производитель рельсовых транспортных средств CRRC при поддержке компании Chengdu Rail Transit. Он стал первым в Китае пассажирским поездом, работающим на водородном топливе. Внутри него установлены специальные топливные элементы и конденсаторы для накопления заряда.

Одна из главных особенностей новинки, помимо экологичности, — возможность автономного вождения, пишет Gizmochina. Поезд сам может запускаться, останавливаться и возвращаться в депо. В этом ему помогают многочисленные датчики и технология связи 5G. Во время движения он оставляет после себя лишь пар и конденсированную воду, пишет hi-tech.mail.ru.

Внутри могут разместиться чуть больше 1500 человек. По скорости китайская разработка обгоняет все остальные аналоги в мире. В частности, водородные поезда в Германии, которую сейчас называют лидером в этой области (по стране колесят 14 составов), обычно ездят со скоростью 20 км/ч. Поезд CRRC показывает все 160 км/ч. При этом по дальности хода немецкие разработки выигрывают: 1000 км против 600 км.