В Китае запатентовали смартфон с двусторонним экраном

Согласно опубликованным схематическим изображениям, гаджет получит узкие симметричные рамки по бокам и над экраном, а нижняя часть дисплея будет опоясывать корпус устройства, благодаря чему экран перетекает на заднюю панель, сообщает портал cnBeta.

В своем исполнении смартфон от кампании Hisense частично напоминает концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha, который так и не поступил в продажу.

На задней крышке устройства, кроме экрана, можно разглядеть вспышку и четыре модуля камер, один из которых, вероятнее всего, является перископическим объективом.

Будет ли выпущен подобный смартфон, пока не сообщается. Не исключено, что его разработают, чтобы показать устройство лишь в качестве рабочего концепта.