Академия военных наук Китая спрогнозировала завершение конфликта в Украине к концу лета 2023 года, что подтолкнуло Пекин к публикации «мирного плана» по Украине.

Об этом сообщила газета Nikkei Asia.

Отмечается, что, прежде чем опубликовать свой мирный план, Академия военных наук в Пекине подготовила отчет, в котором рассказала о результатах симуляции боевых действий на территории Украины.

В отчете говорится, что обе экономики будут сильно истощены к лету этого года, поэтому Москва и Киев не смогут продолжать военные действия дальше. По прогнозам Академии военных наук, в итоге Россия одержит победу над Украиной.

Председатель КНР Си Цзиньпин рассматривает возможность посещения Москвы по приглашению Владимира Путина. Лучшим сценарием для китайского лидера Nikkei называет начало переговоров между Россией и Украиной после того, как китайский лидер представит Путину мирный план. Это сделало бы Китай полноценным участником переговоров, а также помогло бы перетянуть на свою сторону страны «глобального юга».

Как пишет Nikkei, именно результаты научных прогнозов по поводу окончания войны подтолкнули Пекин к разработке плана мирного урегулирования конфликта. Он направлен на достижение трех целей: восстановление отношений с Европой, поддержание дружеских отношений с Украиной, а также обеспечение того, чтобы Китай сыграл ведущую роль в прекращении огня.