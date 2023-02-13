В Китае начинают выращивать свиней в гигантских фермах-небоскребах

В небольшом городке Эчжоу в центральном Китае начал работу свиноводческий комплекс, рассчитанный на выращивание не менее миллиона свиней в год. Его особенность в том, что все животные помещаются в отдельных камерах внутри гигантского 26-этажного здания. Это крупнейшая постройка в городе и одна из самых больших свиноферм в Китае.

Китай потребляет половину свинины в мире, здесь это чрезвычайно популярный источник протеина, однако собственное свиноводство находится в упадке уже много лет. Одной из причин стало то, что исторически специально никто этим не занимался, отрасли как таковой не существовало. Просто каждая семья держала свиней на заднем дворе и откармливала по мере возможностей. Однако затем Китай начал стремительно урбанизироваться, в результате чего сократилось количество сельских жителей, что привело к уничтожению 75 % производства свинины, пишет Техкульт со ссылкой на The New York Times

Сейчас китайские фермеры пытаются решить задачу обеспечения всего внутреннего рынка страны свининой, цены на которую достаточно высоки. Поэтому инвестиции текут рекой, и по всей стране появляются гигантские фермы. Например, у комплекса в горах Яджи всего 12 этажей, зато на каждом содержится не менее 1200 свиней. Фермы предельно автоматизированы и самостоятельно перемещают и раздают корм в строгой дозировке, проводят уборку, обеспечивают вентиляцию, отопление и т.д.