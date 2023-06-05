В Киеве прокомментировали заявление Москвы о начале контрнаступления ВСУ

В Генштабе ВСУ опровергли заявления российского Минобороны о том, что украинские военные «начали большое контрнаступление». На просьбу Reuters прокомментировать информацию неназванный спикер Генштаба ответил: «У нас нет такой информации, и мы не комментируем никакие фейки».

О так называемом начале контрнаступления Украины в ночь на 5 июня сообщило Министерство обороны России. Там заявили о «крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта». Утверждалось, что оно «началось утром 4 июня».

В заявлении россиян также говорилось, что наступление ВСУ якобы началось на юге Донецкого направления введением в бой двух механизированных бригад «из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений».

При этом Украиной «было привлечено шесть механизированных и два танковых батальона с целью прорыва обороны на наиболее уязвимом участке фронта».

В Минобороны РФ также заявили, что ВСУ «не достигли своих целей» и «понесли потери в живой силе и технике».

В свою очередь Центр стратегических коммуникаций ВСУ предупредил украинцев, что россияне активизируют свои информационно-психологические операции.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что объявления о начале контрнаступления не будет.

Кстати напомним, что Александр Лукашенко вообще не верит в контрнаступление Вооруженных сил Украины. «Самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может», — заявил он 18 мая на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ