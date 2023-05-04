В Казахстане продолжаются суды над членами семьи Назарбаева

Суд в Астане признал Гульмиру Сатыбалды виновной, сообщили казахские СМИ. Белорусам надо пояснить, о ком речь, хотя в Казахстане это все знают.

Гульмира Сатыбалды — бывшая жена племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, сына погибщего в автокатастрофе родного брата экс-президента Казахстана.

Кайрат входил в список Forbes Kazakhstan как один из самых влиятельных бизнесменов страны. Был задержан в марте прошлого года при попытке выезда за рубеж, а в сентябре получил шесть лет колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома».

Сейчас и Гульмира Сатыбалды признана виновной в организации похищения человека группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Другие фигуранты дела — водитель Сатыбалды и исполнитель похищения приговорены к семи и пяти годам лишения свободы соответственно. Потерпевшими по делу проходили бизнесмены Турсен Алагузов и Айгуль Мекешева. По решению суда им вернут 43,25 процента акций АО Galanz bottlers —компании по производству безалкогольных напитков.