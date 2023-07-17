В какую сумму в этом сезоне белорусам обходится отдых на море?

Сезон отпусков в самом разгаре, а значит, самое время собирать чемодан. Какие направления популярны в этом году и в какую сумму обойдется поездка?

– Если туристы планируют лететь прямым рейсом из Минска, то список стран, где можно бюджетно отдохнуть, будет следующим: Турция (от 600 евро 2027 рублей), Египет (от $850 ~ 2558 рублей), Грузия (от $600 ~1806 рублей), ОАЭ (от $590 ~ 1776 рублей), Армения (от $700 ~ 2107 рублей), Азербайджан (от $700 ~ 2107 рублей). Суммы указаны на одного человека, — рассказали Myfin.by в отделе продаж туристических услуг «АлатанТур».

Как выясняется, 60% от общего объема продаж туров занимает Турция.

В компании рассказали, что спрос на туры в этом сезоне действительно большой. Если кто-то рассматривает горящие туры, то они будут только с вылетами из Москвы.