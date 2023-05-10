На этот вопрос в газете «Медицинский вестник» ответил заведующий кафедрой ортодонтии Белорусского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Яков Тимчук.

— В 3 года родителям необходимо обратить внимание на развитие зубочелюстной системы ребенка и впервые прийти на прием к ортодонту, — сообщил специалист.— В этом возрасте внимание врача направлено в том числе и на уздечку языка, которая подрезается в любом возрасте, даже у младенцев, если ребенок не может взять грудь матери. Короткая уздечка языка влияет на речь, на положение языка, так как при такой патологии язык находится в нижнем положении и давит на зубные ряды. Если ребенок уже способен спокойно сидеть в стоматологическом кресле, то ортодонт не просто подрезает уздечку, а делает ее пластику. Уздечку верхней губы врач оценивает значительно позднее. Часто у детей есть промежуток между временными зубами — диастема. Некоторые родители начинают переживать. На самом деле это норма. Только если эта особенность сохраняется и при постоянных зубах, уздечку подрезают.

— В чем причина частого появления патологий зубочелюстной системы у детей?

Давайте сравним себя в детстве и современных детей. Разница будет очевидна. В моем детстве основу рациона составляли не йогурты и каши, а твердая пища, которую приходилось жевать, нагружая челюсть.

Сегодня нагрузка на челюсти у детей минимальная. К 3–4 годам между молочными зубами в норме должны появляться промежутки. Но на осмотрах я часто вижу, что их нет, потому что нет хорошей постоянной нагрузки челюстей.

К моменту смены временных зубов на постоянные, а они больше по размеру, мы получим скученность зубов, которую необходимо лечить.

К мышечному дисбалансу приводят неподвижное сидение за партами в школе, где дети проводят большую часть времени, в статичной позе над телефоном. А еще я всегда спрашиваю у мам маленьких пациентов, когда их дети сдавали биохимический анализ крови. Гиповитаминоз (особенно нехватка витамина D) оказывает сильное влияние на организм в целом и ортодонтические показатели в частности.