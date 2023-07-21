В каком роддоме рожала Дарья Домрачева?

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева родила в Минске вторую дочку, а несколько дней спустя после выписки обратилась с благодарностью к медперсоналу роддома.

— С огромной благодарностью к тем, кто помог появиться на свет нашей маленькой крошке! Спасибо всему персоналу 5-го родильного дома города Минска за ваш профессионализм, заботу, внимание к нам и ко всем мамам, деткам и папам, приезжающим к вам, — написала Домрачева.

Дарья назвала медиков, которым она особенно благодарна:

— Отдельная благодарность Шостак Василию Анатольевичу, Савиной Светлане Ивановне, Скороваровой Надежде Анатольевне и всем вашим великолепным помощницам и помощникам. Спасибо за ваш труд. Вы замечательные.

На фото, которое опубликовала Дарья, она стоит в окружении медиков, держа в руках дочку, а рядом — счастливый отец Оле-Эйнар Бьорндален с шариками в руках.

Напомним, что 17 июля в семье биатлонной четы Домрачева-Бьорндален появилась вторая девочка. Как ее назвали, пока не сообщается.

Первую дочку — Ксению — Дарья родила 1 октября 2016-го года. Рожала тоже в Минске, но в другом роддоме — 6-м. Сейчас девочка уже школьница, учится в Монако, куда перебралась вся семья.