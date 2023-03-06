В какой день лучше постричься?

Бывшая телеведущая Люция Геращенко рассказала о благоприятных днях для стрижки волос в марте.

Как уже сообщала «Народная Воля», Люция – поклонница древней индийской системы Джйотиш — ведической астрологии.

«Я не стригусь по Луне, — рассказывала она. — Раньше стриглась, признаюсь, вроде работало, волосы росли. Но мне этого было недостаточно!

Лет 9 назад я узнала про систему Джйотиш и стала пользоваться только ею (вы иногда замечаете, что у меня благоприятные даты для стрижки не совпадают с растущей Луной).

Почему именно Джйотиш? Да потому что зачем тебе длинные волосы, если в жизни кавардак?! Джйотиш помогает наладить все сферы жизни, мягко и постепенно, выбирая сначала правильную дату для чего-то важного, осознавая, чего ты на самом деле хочешь в этой жизни, куда идти и с кем. Джйотиш по большому счёту даёт «ключики» для самого простого пути реализации ваших целей и желаний. Ну и волосы заодно хорошо растут…»

Вот благоприятные даты для стрижки в марте – 8, 9, 22, 26, 27, 28, 31.

«Работают эти даты для гармонизации многих аспектов жизни, не только для красивой шевелюры, — говорит Люция. — Если вы живёте в другом часовом поясе, учитывайте, что днями я называю время светового дня в Минске».

Как говорится, хотите — верьте, хотите – нет.