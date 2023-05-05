В ЮАР хотят вернуть в страну бриллиант, украшающий скипетр британского короля

От
Аддзел навін
-

В ЮАР появилась петиция с требованием вернуть бриллиант из добытого на ее территории алмаза «Звезда Африки», который сейчас украшает скипетр короля Великобритании.

«Бриллиант должен вернуться в Южную Африку. Он должен стать знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры», — заявил активист из Йоханнесбурга Мотуси Каманга, юрист, запустивший петицию с призывом потребовать драгоценный камень обратно.

Петиция уже набрала тысячи подписей.

Алмаз «Звезда Африки», или «Куллинан», считается самым большим в мире. Он был добыт в Южной Африке в 1905 году, его общая масса составляла 3106,75 карата. Двумя годами позже правительство Колонии Трансвааль, которая тогда находилась во владении Британской империи, подарило его королю Эдуарду VII.

В ЮАР хотят вернуть в страну бриллиант, украшающий скипетр британского короля

При огранке алмаз разделили на два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов, главные из которых — «Куллинан-I» и «Куллинан-II». Первый (весом в 530,2 карата) украшает скипетр короля, второй (317,4 карата) включен в корону Британской империи. Оба сокровища хранятся в Тауэре и будут использованы при коронации Карла III.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА