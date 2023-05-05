В ЮАР хотят вернуть в страну бриллиант, украшающий скипетр британского короля

В ЮАР появилась петиция с требованием вернуть бриллиант из добытого на ее территории алмаза «Звезда Африки», который сейчас украшает скипетр короля Великобритании.

«Бриллиант должен вернуться в Южную Африку. Он должен стать знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры», — заявил активист из Йоханнесбурга Мотуси Каманга, юрист, запустивший петицию с призывом потребовать драгоценный камень обратно.

Петиция уже набрала тысячи подписей.

Алмаз «Звезда Африки», или «Куллинан», считается самым большим в мире. Он был добыт в Южной Африке в 1905 году, его общая масса составляла 3106,75 карата. Двумя годами позже правительство Колонии Трансвааль, которая тогда находилась во владении Британской империи, подарило его королю Эдуарду VII.

При огранке алмаз разделили на два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов, главные из которых — «Куллинан-I» и «Куллинан-II». Первый (весом в 530,2 карата) украшает скипетр короля, второй (317,4 карата) включен в корону Британской империи. Оба сокровища хранятся в Тауэре и будут использованы при коронации Карла III.