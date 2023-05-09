В этом неприметном доме в Минске жили сразу пять Героев Советского Союза

Дом № 8 по улице Червякова в Минске — уникальный. Представьте себе, что в одно время в нем жили сразу пять Героев Советского Союза. На доме есть памятная доска, а также — целый мурал, посвященный подвигу солдат в Великой Отечественной войне.

Как пишет портал Realt.by, этот девятиэтажный дом был построен в 1969 году по заказу КЭЧ − квартирно-эксплуатационной части Краснознаменного Белорусского военного округа. Квартиры в доме предназначались для старшего и высшего офицерского состава.

В здании — 9 этажей и 6 подъездов. На первых этажах сегодня работают разнообразные учреждения: от салона красоты до аптеки.

В 2006 году в доме прошел капитальный ремонт: тогда был утеплен, оштукатурен и окрашен фасад, произведена замена проводки и сантехнических труб. А в 2020-м году, к 75-летию Победы по инициативе клуба ветеранов Центрального района на торцевой стене дома появился мурал художника-баталиста Владимира Сайко.

Сейчас в доме продается всего две квартиры, сообщают риэлтеры.