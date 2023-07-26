«В этом году у нас рекорд»: ректор Педуниверситета рассказал, как идет вступительная кампания

Ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Александр Жук отметил, что немало парней выбирают БГПУ.

«В целом нас радует ситуация, — говорит Жук. — Это тенденция последних лет — растущий интерес молодежи к получению педагогических специальностей. Мы в этом году набираем в университет более 2,1 тыс. абитуриентов, в том числе на бюджетную форму почти 900 человек. Лидирует с хорошими конкурсами специальность «психология» — более 5,5 человека на место, «организация и управление физической культурой, спортом и туризмом» — 5,4 человека на место, «художественное образование» — 3,4, «историческое образование» — более 3. Есть также две специальности, где конкурс составляет 2 человека на место, — «специальное и инклюзивное образование» и «социально-педагогическое и психологическое образование.

Большое количество абитуриентов имеют высокие баллы — 300 и выше.

«У нас таких абитуриентов почти 15% от общего набора. На некоторых специальностях их число достигает 50%, например на «специальном и инклюзивном образовании». Радует и гендерный состав абитуриентов. Несмотря на то, что педагогическая специальность считается женской, на факультет физического воспитания поступает более 60% юношей, даже на исторический факультет от парней подано более 60% заявлений. Радует и набор в региональном разрезе. Абитуриентов из Минска и Минской области — более 60%», — добавил ректор.

Что касается выпускников педагогических классов, то в этом году университет получил заявления от 238 абитуриентов этой категории: «Это рекорд. Радует, что ежегодно растет спрос на педагогические специальности у выпускников педклассов. Если в прошлом году в БГПУ подали документы 184 педклассовца, то сейчас их уже 238, что составляет почти 30% от набора на дневную бюджетную форму. Это высоко мотивированные и хорошо подготовленные абитуриенты, которые уже знают основы педагогической профессии, прошли педагогические пробы и делают сознательный выбор в пользу педагогической профессии».