В электромобилях BMW появятся мультиплеерные видеоигры

Компания BMW намерена решить проблему ожидания во время зарядки электромобиля расширенными игровыми возможностями для водителя и пассажиров.

Немецкий автопроизводитель привлек к партнерству игровую платформу AirConsole. Совместно им удалось разработать информационно-развлекательный комплекс, который станет доступным сначала в машинах 5-й серии, а затем и в других моделях бренда.

Использование AirConsole допускается только в том случае, если автомобиль стоит на месте.

Пользователям будут доступны игры на приборной панели авто. При этом смартфоны пассажиров можно мгновенно превратить в беспроводные контроллеры – нужно всего лишь отсканировать QR-код с экрана. Также, на экраны приборной панели можно будет выводить потоковое видео. Сейчас в автомобилях можно запускать не более 15 игр, но уже в ближайшее время их число увеличится.

Подобный подход уже начали внедрять и другие крупные автобренды — Mercedes-Benz и Tesla, пишет сайт Techcult.