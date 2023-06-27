В Японии умер первый человек от вируса Оз: что нужно знать о новой инфекции

Симптомы при болезни: слабость, лихорадка, потеря аппетита. Анализ крови умершей от Оз показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции.

Вирус был выявлен пять лет назад, но до 2022-го никто от него не умирал.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова каждый сезон призывает вакцинироваться: «Клещи несут около 10 абсолютно самых разных вирусов, которые могут переносить и передавать человеку… Клещи проснулись почти везде в России, — говорила Попова в середине весны. — В основном заболевает городское население. В среднем в России сельское население — это 15% всего клещевых инфекций. В основном, конечно, городское: то, которое выехало на дачи».