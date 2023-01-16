В Японии сняли на видео гигантского кальмара

Эти создания легли в основу легенд о Кракене

В соленых водах морей и океанов всегда имеется шанс встретить кальмаров. Обычно эти головоногие моллюски имеют длину около 50 сантиметров и весят до 400 граммов. Однако, помимо обыкновенных кальмаров, существуют гигантские — недавно парочка японских дайверов смогла снять на видео особь, длина тела которой превышала 2,5 метров. Это очень редкое явление, потому что кальмары, особенно крупные, редко выплывают на поверхность и тем более приближаются к берегу и людям. Насколько большими могут быть кальмары, считаются ли они опасными для человека и как они связаны с древними легендами о морских чудовищах?

Видео с гигантским кальмаром было снято на побережье Японского моря, недалеко от города Тоёока. Плавающее на поверхности воды существо заметили Танака Ёсукэ и его жена — супруги, которые работают инструкторами по подводному плаванию. Они имели при себе защищенную от воды камеру, благодаря которой и смогли снять видео.

Они запечатлели кальмара, длина тела которого была оценена в 2,5 метра. По словам исследователя Кубодера Цунэми из Национального музея науки, обнаруженная особь явно взрослая — ей примерно 1-2 года. Стоит обратить внимание, что длительность жизни гигантских кальмаров не превышает 3 лет. Дайверы отметили, что им было страшно наблюдать за тем, как огромное существо двигало своими щупальцами в небольшом расстоянии от них. Спустя около 30 минут, оно скрылось в глубинах, пишет Hi-News.ru.

До какой длины вырастают кальмары

Снятое видео впечатляет, однако 2,5-метровая длина — это не предел для гигантских кальмаров. Особи, которые обитают на глубине 900 метров ниже поверхности океана, могут достигать 14-метровой длины и набирать массу до 275 килограмм. О том, что в глубине океанов существуют настолько огромные создания, ученым известно только потому, что их мертвые тела иногда выкидывает на берега. А так, исследователям не удается нырнуть в такие большие глубины, и о гигантских кальмарах известно не так много, как хотелось бы.

Как и обычные кальмары, гигантские виды голову в виде мантии, восемь обычных щупалец и два ловчих щупальца. Внутренняя сторона конечностей покрыта сотнями присосок диаметром около 6 сантиметров. Они нужны кальмарам для того, чтобы удерживать добычу. Огромные создания преимущественно охотятся на рыб, живущих на больших глубинах — например, они питаются морским чертом.

Как и обычные кальмары, гигантские особи движутся реактивным способом — затягивают воду в полость мантии и понемногу выталкивают ее через небольшое отверстие. В случае необходимости, они могут разогнаться, вытолкнув воду с большей силой. Как правило, такие рывки совершаются для того, чтобы поймать добычу.

В охоте гигантским кальмарам также помогают огромные глаза — считается, что они обладают самыми большими глазами вреди всех живых организмов в мире. Диаметр каждого глаза составляет около 27 сантиметров, а окружность зрачка может достигать 9 сантиметров.

Считается, что большие органы зрения позволяют моллюскам замечать биолюминесцентное свечение глубоководных рыб. Точно неизвестно, но есть повод предполагать, что кальмары не различают цвета. Однако, они различают много оттенков серого, что очень важно для эффективной жизни в глубинах океанов.

Происхождение легенд о морских чудовищах

Как и говорилось, ученые знают о существовании гигантских моллюсков только благодаря тому, что их мертвые тела всплывают на поверхность. Скорее всего, огромные туловища глубоководных моллюсков всплывали и в древние времена. Должно быть, именно после сталкивания с ними люди выдумывали легенды про морских чудовищ вроде кракена — в честь этого героя ужастиков от исландских моряков недавно был назван новый штамм коронавируса.