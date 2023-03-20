В мире известно 25 000 видов орхидей – теперь к ним добавился еще один. К удивлению исследователей, цветок также растет в совершенно незаметных местах, например, в парках и даже на балконах.

В Японии обнаружили новый вид орхидей

Она считается королевой среди цветов: орхидея. В мире известно до 25 000 различных видов. Теперь исследователи в Японии обнаружили новый «захватывающий дух» вид, флора которого на самом деле хорошо изучена.

Поскольку Кенджи Суэцугу из Университета Кобе и его команда первоначально обнаружили ее возле тихоокеанского острова Хатидзё-дзима, который административно относится к Токио, они дали орхидее название «Spiranthes hachijoensis». Исследователи были тем более удивлены, что новый вид растет в совершенно неприметных местах, например, в парках и даже на балконах.

Своими розовыми лепестками он напоминает художественную «стеклянную работу», описывают свое открытие ученые в «Журнале исследований растений». Новый вид принадлежит к роду Spiranthes, наиболее известному в Японии и высоко ценимому на протяжении веков.

На безволосые экземпляры сначала не обращали внимания

Долгое время исследователи считали, что спирантес на главном японском острове Хонсю представляет собой один вид – «спирантес австралийский» (Spiranthes australis). Однако во время обширных полевых исследований, посвященных японским образцам спирантеса, Суэцугу обнаружил несколько популяций неизвестного таксона спирантеса с безволосыми цветочными стеблями.

По их словам, неизвестный таксон часто растет рядом со Spiranthes australis, но цветет примерно на месяц раньше. Поскольку для Spiranthes australis характерен волосатый цветочный стебель, безволосые экземпляры могли просто не заметить.

Тот факт, что такой новый вид был найден в Японии, где флора интенсивно изучается, и что он растет в обычных парках, садах и на балконах, показывает, что для таких открытий не обязательно отправляться в отдаленные тропические леса.