В Японии госслужащего оштрафовали на 11 тысяч долларов за слишком частые перекуры

Госслужащему из Осаки выписали штраф в размере 11 тысяч долларов и на полгода сократили зарплату на 10%.

За 14 лет работы мужчина покурил на рабочем месте 4512 раз, пишет Oddity Central.

В общей сложности 61-летний японец потратил на перекуры 355 часов рабочего времени, подсчитали в суде.

Мужчине не раз делали замечание по этому поводу, однако он продолжал курить. В соответствии с Законом о местной государственной службе японца признали нарушившим «обязанность преданности».

В Осаке действуют одни из самых строгих законов о курении в мире. Госслужащим префектуры запретили курить в рабочее время еще в 2019 году.