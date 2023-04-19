В Израиле школьник попал в реанимацию из-за электронной сигареты. У него химическая пневмония

Случай с 16-летним мальчиком, который находится сейчас в реанимации Детской больницы «Шнайдер» в Израиле, вызвал глубокую озабоченность врачей. По их словам, школьник страдает из-за химической пневмонии, вызвавшей острую дыхательную недостаточность. Завотделением кардиореанимации профессор Овадья Даган говорит: «Я работаю врачом 35 лет, но ни разу не видел такого поражения легких».

Есть ли доказательства тому, что их вызвали электронные сигареты? На чем основано такое заявление? Вот что пишут «Вести. Израиль по-русски».

«Раньше о подобных случаях израильские врачи читали только в медицинской периодике. Мы знали, что подобное часто случалось в Северной Америке, но в Израиле такого еще не было. Однако, если продолжать пользоваться электронными сигаретами, будут и другие подобные случаи», – сказал профессор.

Сообщалось, что 13 апреля в кардиологическое отделение интенсивной терапии больницы «Шнайдер» был срочно доставлен 16-летний школьник. Мальчик был в сознании. Его подключили к аппарату ЕСМО, который заменяет работу легких и сердца, поскольку собственные дыхательные органы больного не функционировали.

Пульмонолог д-р Эяль Якоби сказал: «Состояние больного стабильное, но он страдает диффузной пневмонией. Мы должны вести за ним наблюдение. В дальнейшем мы сможем понять, какой ущерб причинен организму из-за электронных сигарет».

– Как вы пришли к выводу, что мальчик пострадал именно из-за электронных сигарет?

– У него наблюдается диффузное поражение тканей легких. Мы опросили семью для сбора анамнеза и поняли, что он курит электронные сигареты. Его состояние соответствует описанию причиняемого ими ущерба.

Проф. Даган добавляет: «Мальчик поступил к нам в крайне тяжелом состоянии, у него не функционировали легкие, и он нуждался в подключении к ЕСМО. Мы занимаемся его лечением и надеемся, что в ближайшие дни его состояние улучшится. Ущерб причинен, по-видимому, курением электронных сигарет, и он значителен. Мы призываем родителей предотвращать подобные случаи.

Больной поступил к нам после нескольких дней госпитализации в больнице «Каплан». В ходе лечения там было установлено, что он страдает заболеванием легких неинфекционной природы, вызванным курением электронных сигарет. Во время лечения его состояние ухудшилось, из-за чего и пришлось подключить его к ЕСМО».

– Его состояние ухудшилось во время лечения в «Шнайдер»?

– Ухудшение началось еще в больнице «Каплан» и продолжилось у нас. Это прогрессирующая болезнь, и когда в «Каплан» поняли суть проблемы, его перевели к нам, опасаясь, что у мальчика разовьется дыхательная недостаточность. Она действительно развилась у него в течение 48 часов после поступления сюда, что и вызвало необходимость в использовании ЕСМО.

– В чем суть дыхательной недостаточности?

– В неэффективной работе легких. Компоненты паров электронных сигарет причинили ущерб легким. В результате этот орган поразила прогрессирующая болезнь. По сути, речь идет о химической пневмонии.

– О каких веществах идет речь?

– Мы пока что не знаем, только выясняем это. Электронные сигареты содержат разные вещества. Но ясно лишь то, что они вызывают химическую пневмонию. Такая пневмония может быть обратимой или необратимой. Мы очень надеемся, что это не второй вариант.

Мальчик и сам не знает, что было в этих электронных сигаретах. Мы пытаемся установить фактор болезни, в нашем распоряжении есть и само устройство, мы берем у него кровь на анализ, но пока что не знаем, что именно вызвало болезнь.

Клинический фармаколог и токсиколог д-р Хавацелет Ярден-Билавская уточнила: «Электронные сигареты могут причинить более тяжелый ущерб, чем обычные. В медицинской литературе есть много сообщений о заболеваниях легких от злоупотребления ими, вплоть до легочной недостаточности».

Ассоциация по борьбе с раком сообщила, что исследования указывают на вред, причиняемый курильщикам электронных сигарет: «Мы знаем, что их использование повышает риск синдрома дефицита внимания и гиперактивности, головных болей, мигрени, импульсивности, эмоционального дисбаланса, депрессии и тревожных расстройств, импотенции, ускоренного старения мозга и астмы. Уже была установлена связь между электронными сигаретами и инфарктом, инсультом и гипертонией. Хотя производители стараются создать своей продукции имидж бездымных сигарет, не вызывающих опухолей – это ложные сведения, современные исследования выявили в полости рта, легких и мочевых пузырях потребителей электронных сигарет предраковые мутации клеток».

Только цифры

По данным организаций здравоохранения, с 2021 по 2022 год число израильских подростков, начинающих курить, резко возросло: в 2022 году среди детей 12-14 лет курили 13,7%, тогда как годом ранее — всего 3,4%. Уровень курения среди 15-17-летних вырос за последние четыре года более чем в 2 раза: с 4,7% в 2019 году до 9,8% в 2022 -м.

Организации, занятые борьбой с курением, отмечают тяжелый ущерб здоровью от электронных сигарет: «Исследования последних лет показали, что большая часть электронных сигарет содержит никотин, который вызывает зависимость, а также причиняет ущерб развитию мозга у детей и молодых людей».