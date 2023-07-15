В Израиле госпитализирован премьер Нетаньяху

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху поставили первичный диагноз, у него случилось обезвоживание. Об этом сообщили в его канцелярии.

Там отметили, что премьер жаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача обратился за неотложной медпомощью. При этом местные СМИ писали, что политик потерял сознание, упал и ударился головой.

«Первоначальные анализы оказались нормальными… Первоначальный диагноз — обезвоживание», — сказали в канцелярии.

Там уточнили, что накануне Нетаньяху несколько часов провел на жаре у Тивeриадского озера. Сейчас он проходит дополнительные обследования.