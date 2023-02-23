В Италию приехал белорусский дирижер

Сегодня и завтра один из лучших белорусских дирижеров Вячеслав ЧЕРНУХО-ВОЛИЧ дирижирует в древнем итальянском городе Бари. Маэстро пригласили в столицу области Апулия, чтобы вместе с филармоническим оркестром города он исполнил произведения Николло Вито Пиччинни, Томазо Траэтта и Людвига ван Бетховена.

Билеты на два концерта 22 и 23 февраля давно проданы.

Европейская карьера нашего дирижера идет в гору. И заслуженно.

Не так давно его мастерство было отмечено знаменитой международной премией International Opera Awards. Ее называют музыкальным Оскаром.

Дирижер Вячеслав Чернухо-Волич получил эту премию за постановку оперы украинского композитора А.Родина «Катерина» (по произведению Тараса Шевченко) в Одесском театре оперы и балета. Как говорит сам дирижер, за героические поступки во время войны. Потому что осуществить новую постановку в прошлом году, когда часть музыкантов, спасаясь от войны, уехало за границу, когда были нарушены все графики сдачи декораций и костюмов, можно приравнять к творческому подвигу.

Думаю, все знают, что уже несколько лет, после скандального увольнения с поста главного дирижера Большого театра в Минске, Вячеслав Иванович Чернухо-Волич живет и работает в Одессе, занимая там позицию главного дирижера в театре оперы и балета. Не по своей воле случился этот переезд. Но мы рады, что творческие достижения белорусского маэстро за границей настолько значительны, что его имя появляется на афишах европейских городов.

Конечно, хотелось бы послушать его выступления вживую, но на сегодняшний день главное, что карьера большого музыканта не оборвалась, а активно продолжается.

Елена МОЛОЧКО.