В Италии объявили об опасности цунами

В Италии объявили об опасности возникновения цунами на юге страны из-за сильного землетрясения в Турции.

Департамент гражданской защиты страны призвал граждан отдалиться от прибрежных зон и следовать указаниям местных властей.

Как заявили в Центре предупреждения цунами Национального института геофизики и вулканологии, в понедельник волны могут достигнуть берегов южной области Калабрия, Апулии и Сицилии. По наблюдениям специалистов, высота волн пока не превышает 15 см.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские сми, в Калабрии временно прекратили движение железнодорожного транспорта.