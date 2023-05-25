В Италии накрыли сеть торговцев античными реликвиями

Более 3 500 артефактов изъяли следователи у 16 человек, подозреваемых в археологическом мародерстве в Италии.

Согласно информации, итальянская полиция смогла обнаружить «сеть археологических мародеров и международных торговцев древнегреческими и древнеримскими реликвиями».

Задержанным были предъявлены обвинения в преступном сговоре, незаконных раскопках, краже, торговле крадеными товарами. При этом пятерым подозреваемым удалось избежать ареста, но им предстоит явиться в полицию. Остальные 11 фигурантов расследования были заключены под стражу.

Во время обысков были обнаружены сотни золотых, серебряных и бронзовых монет античных времен, ювелирные украшения и прочие артефакты. Предварительно, артефакты добывались на незаконных раскопках в южных регионах Апулии, Кампании и Базиликаты.