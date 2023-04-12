В испанской Валенсии ввели четырехдневную рабочую неделю

Четырехдневную рабочую неделю внедрили в испанской Валенсии. Как заявили в мэрии города, эксперимент продлится один месяц — с 10 апреля по 7 мая.

Дополнительными выходными объявлены понедельники, а в остальные дни валенсийцы будут работать в общей сложности 32 часа.

Власти заявляют, что Валенсия будет первым в мире городом, где реализуют подобный пилотный проект.

Во время эксперимента специалисты изучат, как четырехдневка скажется на здоровье жителей, состоянии экономики и окружающей среды. Результаты исследований станут известны в июле.

Отмечается, что в 2022 году на четырехдневную неделю временно переводили более чем 3 тысячи сотрудников британских компаний.