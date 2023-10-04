В Испании обнаружены окаменелости гигантского динозавра

Ученые в Испании обнаружили окаменелости гигантского динозавра, который ранее был неизвестен науке. Динозавр, получивший название Garumbatitan morellensis, жил примерно 122 миллиона лет назад и принадлежал к группе завроподов, длинношеих травоядных динозавров. Останки трех особей этого видов были найдены в месторождении Сан-Антонио-де-ла-Веспа.

Исследователи обнаружили массивные позвонки, длинные кости ног и даже два почти полных набора костей стопы, что считается чрезвычайно редкой находкой для завроподов. Окаменелости были датированы ранним меловым периодом, от 145 до 66 миллионов лет назад.

Изучение окаменелостей позволило ученым определить, что Garumbatitan morellensis относился к титанозаврам, самым массивным представителям завроподов. Вес отдельных особей мог превышать 70 тонн. Эти динозавры также оказались единственными представителями своей группы, которые выжили после падения астероида, произошедшего около 66 миллионов лет назад.

Ученые предполагают, что Garumbatitan morellensis был ранним и примитивным видом завроподов. Эта находка позволит лучше понять эволюцию крупных травоядных динозавров и их распространение по разным частям мира.