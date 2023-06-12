В Иране госслужащим придется вставать с рассветом 

Для экономии электроэнергии правительство Ирана установило время начала работы государственных служащих с 6 утра.

Теперь они будут находиться на рабочих местах с 6 до 13 часов. Власти таким образом пытаются решить проблему, с которой страна ежегодно сталкивается в летнюю жару, а именно излишнее энергопотребление, сообщает французский портал le Matin.

В марте 2023-го, к началу иранского календарного года, парламент страны одобрил новый закон. Летние часы рабочего времени были временно изменены, к обычному режиму сотрудники госучреждений должны вернуться в августе.

Потребление электроэнергии в стране стремительно растет из-за интенсивного использования кондиционеров для охлаждения. Дневная температура летом в Иране часто превышает +30 °C.

Новое время начала рабочего дня означает, что некоторые сотрудники, особенно те, кому приходится издалека ездить на работу, должны просыпаться в 5 или даже в 4 утра.