В инфекционной больнице много пациентов с коронавирусом, некоторые в реанимации

Больше половины коечного фонда занято теми, у кого диагностирован ковид.

Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы, главный инфекционист Минска Святослав Вельгин.

«Буквально в понедельник, 6 февраля, мы отдали под ковид очередное отделение, — говорит Велигин в интервью «Минск-Новости». — Пациенты с другими инфекционными заболеваниями получают помощь в ограниченном объеме. Оказываем ее в трех отделениях. Реанимация — наполовину ковидная. Довольно тяжело работать, так как пациенты могут поступать, как нековидные, а потом (при тестировании) у них обнаруживают коронавирус.

(…) Многие болеют, и, к сожалению, немало людей умирает. В ряде случаев причины смерти связаны не столько с самим коронавирусом, сколько с его осложнениями, которые усугубили течение сопутствующих заболеваний».

Были ли привиты пациенты, которые попали в столичную инфекционку с коронавирусом?

«Большинство госпитализированных — нет, либо полный курс вакцинации был достаточно давно, — говорит доктор. — Повторно они не прививались. По данным мировых исследований, бустерная (повторная) вакцинация крайне важна, она проводится через полгода-год после основной. Рекомендовано делать не меньше двух бустеров. И тогда эти люди защищены от тяжелого течения коронавируса, от попадания в отделения интенсивной терапии и реанимации, от проведения искусственной вентиляции легких и, соответственно, от летального исхода.

Вакцинация не означает, что человек на 100 % защищен от вируса. Он может заболеть, потому что вирус мутирует, обходит иммунологическую защиту, но в более легкой форме, чем человек, который не привит.

(…)Стоит отметить, что сейчас коронавирус очень заразен — легче, чем раньше, передается воздушно-капельным путем, контактным. Поэтому, если чувствуете, что заболели, не посещайте общественные места и не ходите на работу.

Актуальны ли еще прививки от ковида?

Известно, что в Беларуси от СOVID-19 прививают такими вакцинами: «Спутник-V» (Россия, Россия/Беларусь), «Спутник Лайт» (Россия), Soberana Plus (Институт вакцин Finlay, Куба), Vero cell (КНР). Препарат из Китая рекомендован для вакцинации детей с 5 дет и беременных.

Доктора рекомендуют прививаться теми вакцинами, которые имеются в наличии. Если есть выбор – можно чередовать вакцины, тогда иммунитет будет более стойким.

К концу этого года в Минске планируется привить от коронавируса не менее 70 % населения, из них 90 % — ревакцинировать.