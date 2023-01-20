В Индии нашли яйца динозавров

Группа палеонтологов обнаружила и изучила 256 окаменелых яиц. Некоторые из них невероятно хорошо сохранились. Ученым удалось определить, каким именно динозаврам они принадлежали.

Окаменелости нашли в 92 местах гнездования древних существ. Несмотря на такое большое количество, все гнезда расположены на одной территории — в долине Нармада, в центральной Индии.

Яйца были отложены титанозаврами. Эта группа зауроподов, в которую входят одни из самых старых динозавров, когда-либо бродивших по Земле. Они гнездились у пруда или озера, в котором была проточная вода. На это намекают элементы песчаника, найденные вместе с яйцами, пишет hi-tech.mail.ru.

Находки различаются по размеру, форме и степени сохранности. Некоторые из них превратились в окаменелые яичные скорлупы возрастом примерно 67 млн лет. Другие были деформированы, сжаты или представляли собой просто очертания яиц в песчанике.

Иногда яйца выглядели очень странно. Например, у них было несколько дополнительных слоев скорлупы. Подобные аномальные варианты принадлежали животному, которое подверглось серьезному стрессу, считают ученые.

Несмотря на обилие окаменелых яичных скорлуп и гнезд, палеонтологи не нашли поблизости ни одного скелета взрослой особи. «С теоретической точки зрения вполне возможно, что этот район предназначался только для гнездования, а не для жилья», — уточняет специалист из Университета Дели Гунтупалли Прасад. Также есть предположения, что останки либо не сохранились, либо их еще только предстоит обнаружить.