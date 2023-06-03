В июне будет парад планет и клубничная луна

Завтра в полночь – клубничное полнолуние.

4 июня при подходящих погодных условиях в небе будет видна полная Луна. “Клубничная Луна” – одно из традиционных индейских названий для июньского полнолуния. Оно связано не с самой Луной, а с особенностями месяца: в июне индейские племена собирали клубнику.

Хотя чаще всего полную Луну в июне называют Клубничной, в Европе ее звали Розовой – может быть, потому что в этом месяце расцветали розы, а может быть, потому что в июне полная Луна иногда приобретает розовый оттенок (мы расскажем о природе этого явления ниже).

Кроме того, в июне собирали мед, отсюда еще одно название – Медовая Луна. Возможно, отсюда же пошла традиция называть первый месяц после свадьбы “медовым”, ведь июнь также считался самым удачным месяцем для женитьбы.

Луна достигнет полной фазы в 06:42 по нашему времени, сообщает starwalk.space.

Обычно традиционные названия полнолуний не связаны с цветом лунного диска, но в случае с полнолунием июньским такая связь, по одной из версий, существует. Перед летним солнцестоянием луна для наблюдателей с Северного полушария может приобретать розовый оттенок.

А утром 17 июня пять планет (Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий) выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба. Наблюдайте парад планет примерно за час до рассвета. Это редкая возможность увидеть пять планет одновременно

Некоторые источники ошибочно утверждают, что выравнивания планет провоцируют цунами, землетрясения и другие мировые катастрофы. Этот миф уже много раз был развенчан. На самом деле, выравнивания планет не влияют на гравитацию и жизнь людей, а просто являются зрелищными астрономическими явлениями.