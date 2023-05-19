В Хиросиме стартовал саммит G7

В Японии стартовал саммит G7.

Наряду с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в обсуждениях принимают участие лидеры США, Франции, Великобритании, Германии, Канады и Италии.

На саммит приглашены также представители ЕС, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Австралии и Вьетнама. Кстати, Джо Байден стал вторым после Барака Обамы американским лидером, посетившим Хиросиму.

Также сообщается, что саммит G7 посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Программа саммита началась с посещения мемориального парка Хиросимы, где участники почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года.

Саммит лидеров G7, считающийся одной из важных международных площадок обсуждения глобальных политических и экономических проблем, проходит в гостинице Grand Prince Hiroshima. Он продлится до 21 мая.