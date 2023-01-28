Сворачивание бизнеса в России и Беларуси обошлось шведской компании в $176,5 млн.

Шведский ритейлер H&M опубликовал отчетность за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год, завершившийся 30 ноября 2022-го. Подчеркнув, что этот год был «сумбурным», генеральный директор компании Хелена Хелмерссон сообщила, что чистая прибыль по его итогам упала на 68%, составив 3,6 млрд шведских крон ($350 млн), пишет «Коммерсант». Годом ранее этот показатель составлял $1,1 млрд. В четвертом квартале, когда H&M окончательно свернул свой бизнес в России, компания получила убыток в 864 млн шведских крон ($84 млн). Общие продажи компании по итогам года выросли на 12% (на 6% в местных валютах) и составили $22 млрд.

Комментируя результаты компании, Хелмерссон отметила: стоило завершиться самому сложному периоду пандемии коронавируса, как начались события на Украине и были закрыты ее магазины в России, Беларуси и Украине.

«Наше решение свернуть бизнес в России, которая является важным и прибыльным рынком, оказало значительное негативное влияние на результаты работы»,— заявила глава H&M. По ее словам, значительно за этот период возросли и издержки компании, учитывая рост цен на сырье и транспорт, заметно укрепившийся американский доллар, а также увеличились расходы на электроэнергию.

На конец 2022 финансового года у H&M было в общей сложности 4465 магазинов в разных странах мира. Это на 336 меньше, чем годом ранее. В числе закрытых за год магазинов сети 172 находились в России, 3 — Беларуси.

Сворачивание бизнеса в России и Беларуси обошлось шведской компании в $176,5 млн.