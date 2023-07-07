В Грузии пояснили, почему белорусам могут отказать во въезде в страну

Служба госбезопасности Грузии 6 июля назвала причины, по которым иностранцам могут отказать во въезде в страну.
Как сообщает портал «Новости Грузии», в ведомстве отметили, что уже не впустили сотни иностранных граждан.
Среди причин, по которым иностранцы могут не попасть в Грузию, названы:
• нарушение закона Грузии об оккупации (посещение Абхазии и Цхинвальского региона);
• поступившее предупреждение от стран-партнеров;
• оперативная информация о планировании провокационных действий;
• информация об открытом высказывании установок, наносящих ущерб интересам Грузии.
Что подразумевается под «провокационными действиями» и «опасными установками», не поясняется.