В Гродно задержали педофила

20-летний парень подозревается в изнасиловании девочек 12 и 13 лет.

«Установлено, что молодой человек познакомился со школьницами в одном из увеселительных заведений, где работал охранником, — сообщает МВД Беларуси. — 12 и 13-летняя девочки пришли туда на детскую дискотеку. Через некоторое время фигурант связался с одной из них в социальной сети и предложил встретиться у себя дома. Там он напоил жертву алкоголем и изнасиловал. Позже поступил так же с ее подругой в съемной квартире.

О случившемся потерпевшие рассказали руководству злоумышленника. Директор сообщил в милицию.

Возбуждены уголовные дела за изнасилования заведомо малолетних. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Родители, контролируйте местонахождение своих несовершеннолетних детей, их досуг и круг общения».