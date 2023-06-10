В Гродно мастер спорта по греко-римской борьбе получил два года «химии»

В Гродно вынесли приговор мужчине, угрожавшему и нанёсшему увечья сотруднику департамента охраны. В схватке обвиняемый расцарапал правоохранителю лицо и потрепал обмундирование, сообщает «Гродно Плюс».

Около пяти утра в одном из гродненских магазинов на улице Малыщенской сработала тревожная кнопка. Её активировала сотрудница, оскорблённая двумя посетителями.

До приезда охраны нарушители покинули место происшествия. Зная приметы подозреваемых, их удалось быстро обнаружить. Мужчины направлялись в сторону одного из жилых домов, но, заметив приближающихся сотрудников, резко побежали. Первый нарушитель сделал несколько шагов и остановился, второй не хотел сдаваться. Пришлось устроить погоню, закончившуюся «борцовской» схваткой.

Обвиняемый угрожал сотруднику тем, что является мастером спорта по греко-римской борьбе. Кроме подсечек, загибов и захватов в ход пошли и ногти, пытаясь снять амуницию бойца, мужчина расцарапал ему лицо и грозился откусить нос.

— На основании санкций части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. При вынесении приговора учтено, что обвиняемый трудоустроен, имеет постоянное место жительства, у него на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых нет ещё и года.

Также судом удовлетворён гражданский иск в части возмещения морального вреда в сумме 1500 рублей в пользу потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, — рассказала Юлия Щербина, старший помощник прокурора Гродно.