В Гродно cын вогнал нож в голову матери. Женщина говорит, что этого не помнит

Следственным управление УСК по Гродненской области раскрыты подробности расследования покушения на убийство 61-летней женщины.

Как сообщает сайт СК, ночью 9 ноября 2022 года в скорую помощь поступило сообщение о травмировании женщины. Прибывшей бригаде медиков 35-летний сын пострадавшей рассказал о том, что отсутствовал дома, а, вернувшись, обнаружил мать, из головы которой торчал нож. Женщина была в сознании, ее экстренно госпитализировали. Она самостоятельно сообщила свои данные, но в то же время пояснила, что не помнит, кто ее ударил.

Сын потерпевшей заявил правоохранителям, что кто-то в его отсутствие напал на мать. Однако следователи слышали и не такие «отмазки». Потому сын и стал главным подозреваемым.

Согласно материалам уголовного дела, в ходе драки житель Гродно нанес матери не менее 4 ударов по голове, 2 из них — кухонным ножом.

Установлено, что женщина более 20 лет проживала и работала за границей. При этом, постоянно присылала сыну деньги, изредка приезжала его проведать. Как рассказала следователю сама потерпевшая, иногда у нее с сыном возникали ссоры на почве пьянок последнего. Женщина упрекала его подобным поведением, просила больше не употреблять алкоголь, так как после распития спиртного сын становился агрессивным.

Последнее, что помнит потерпевшая из событий того трагического вечера – это конфликт, который произошел между ними из-за того, что сын вернулся домой в нетрезвом виде. Словесный конфликт перерос в драку, что происходило далее, женщина не помнит.

Обвиняемый в ходе допроса пояснил следователю, что мать высказывала претензии относительно его образа жизни, оскорбляла, после чего он схватился за нож. Со слов фигуранта дела умысла на убийство матери у него не было, удар ножом был случайным. При этом согласно заключению судебно-медицинской экспертизы клинок ножа вошел в голову 61-летней женщины более чем на 10 см. Обстоятельства причинения других телесных повреждений мужчина пояснить не смог.

В настоящее время потерпевшая продолжает проходить курс лечения. Женщина частично парализована и не может заботиться о себе, в связи с чем нуждается в постоянном уходе. А вот сыну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14 и ч.1 ст.139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.