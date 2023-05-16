В Гродненский зоопарк подкинули двух гималайских медвежат

«Счастье привалило!» — так охарактеризовано необычное происшествие в телеграм-канале гродненского зоопарка.

«Косолапые малыши срочно нуждались в жилище и помощи. Что с ними произошло и как они оказались в нашем городе, до конца не ясно. Их появление стало для нас полной неожиданностью», — говорится в сообщении.

Малышам 4,5 месяца. Назвали их Маша и Лёша.

Отмечается, что на новом месте медвежата быстро освоились. «Они хорошо себя чувствуют, демонстрируют завидный аппетит и сложный характер (особенно Лёша!)», — отметили в зоопарке.

Белорусские зоопарки и ранее сообщали о «подкидышах». Был даже случай, когда в Витебский зоопарк подкинули лисенка с бешенством, после чего уколы пришлось колоть некоторым жителям Витебска и Лиозно. Но гималайских медвежат подкидывают впервые. Как они оказались в Гродно, пока неясно.