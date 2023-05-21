В Грецию из Британии после 17 лет судебных споров вернутся сотни древних артефактов

Греция смогла вернуть сотни похищенных древних артефактов после завершения судебной тяжбы с компанией британского арт-дилера Робина Саймса. В Грецию из Британии вернется, в том числе и бронзовая статуя юного Александра Македонского, сообщила министр культуры и спорта страны Лина Мендони.

В коллекции Робина Саймса — тысячи предметов искусства древнего мира, которые были найдены в ходе нелегальных раскопок и хранились в разных странах. Афины считают, что Саймс играл ключевую роль в международной преступной сети, которая занималась торговлей древностями.

«Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи и находившиеся во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного исхода многолетнего дела», — говорится в сообщении Министерства культуры Греции.

Всего в Грецию вернется 351 предмет из коллекции Саймса. Судебная тяжба с компанией арт-дилера продолжалась 17 лет.

Сейчас один из самых обсуждаемых вопросов — должен ли Британский музей возвращать Греции находящиеся у него статуи Парфенона. Греция неоднократно требовала от Великобритании вернуть скульптуры Парфенона — Афины не признают законным разрешение властей Османской империи на вывоз сокровищ.

Мраморные фризы, скульптуры Парфенона в начале XIX века вывез из Афин британский дипломат лорд Элгин. Их в 1816 году купило правительство Британии, после чего они были размещены в Британском музее.

Кстати, в марте этого года Ватикан вернул Греции три фрагмента из Парфенона. Папа Римский Франциск тогда назвал возвращение памятников важным жестом дружбы.