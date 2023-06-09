В Гомеле зарегистрирован случай ботулизма

Пострадал мужчина 44 лет. В мае в крови больного обнаружен ботулинический токсин. Заболевание связано с употреблением в пищу непотрошеной рыбы вяленой соленой речной домашнего приготовления.

“Ботулизм — тяжелое заболевание в результате употребления в пищу продуктов, содержащих ботулинический токсин, характеризующееся поражением нервной системы, — напоминает Минздрав. — Заболевание начинается с болей в животе, тошноты, рвоты, головной боли, слабости, может быть запор. Далее появляются ухудшение зрения («сетка», «туман», двоение в глазах, опущение век), сухость во рту, поперхивание, нарушение речи и глотания. Возможна остановка дыхания, что может привести к смерти.

В 2022 году в Гомельской области заболело 13 человек, один из которых умер.

При появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью!»