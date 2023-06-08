В Гомеле задержана группа, срезавшая кабели с базовых станций операторов сотовой связи

С марта в Советском районе областного центра стали поступать сообщения от операторов сотовой связи, что кто-то ворует кабели с базовых станций, размещённых на крышах зданий. Оперативники уголовного розыска РОВД и УУР УВД приступили к поиску злоумышленников, стали организовывать засады в предполагаемых местах их появления. Но кражи продолжались, сообщает Гомельский РУВД.

Воры меняли дома и улицы, на которых стояли станции операторов.

Несмотря на это, круг неумолимо сужался. У сыщиков появилось видео с камер наблюдения. 27 мая группа «засветилась» серьёзно. Обнаглели настолько, что похищенный медный кабель просто сбросили с крыши. Это увидела гомельчанка, которая пыталась пристыдить парней, сматывавших провода. О произошедшем она сообщила в милицию. Группу вскоре задержали.

Все они оказались ранее судимыми за кражи и знакомыми между собой. Первоначально были задержаны трое, недавно установили и задержали четвертого участника. Им от 18-ти до 32-х лет. Пока речь идёт о 16-ти кражах кабелей со станций. Предварительно похищено около 700 метров медного провода. Сумма ущерба предприятиями подсчитывается. Известно, что кабель они сразу же сбывали.

Следователями в отношении всех участников возбуждено уголовное дело по факту краж, совершенных повторно группой лиц, а также по факту группового грабежа. Продолжается работа по установлению причастности задержанных к аналогичным преступлениям. Младший из задержанных был судим за кражу в этом году, остальные — в 2022 году.