В Гомеле кто-то из соседей случайно поджег квартиру 100-летней бабушки

17 мая в 16.13 по телефону 112 поступило сообщение о пожаре квартиры в Гомеле по площади Победы, сообщили в областном управлении МЧС. Спасатели cпасли из квартиры пенсионерку 1922 года рождения.

— В комнате на кровати мы нашли женщину, — рассказал спасатель Александр Янчук «Гомельской правде». – Вынесли её на свежий воздух и передали работникам скорой.

С диагнозом «комбинированная термоингаляционная травма 3 степени тяжести, отравление продуктами горения и угарным газом, ожоговая болезнь, термический ожог пламенем лица, правого предплечья 1,2,3 степени» женщину госпитализировали в больницу.

Огонь повредил балконную раму и имущество на балконе. Обычно такие пожары возникают, когда в балконную раму залетает кем-то брошенный окурок. В данном случае специалисты также говорят о том, что пожар мог возникнуть из-за «заноса извне постороннего источника зажигания». Однако не исключена и версия неосторожного обращения с огнем.