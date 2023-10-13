В преддверии Дня отца, который отмечается в Беларуси 21 октября, в Городском центре культуры Гомеля состоится увлекательное событие — творческая битва среди многодетных отцов за престижное звание «Суперпапа-2023». Мероприятие обещает быть интересным и разнообразным, с активным участием отцов и их детей.

В рамках программы конкурса будет организована выставка творческих работ, где отцы смогут продемонстрировать свое творческое мастерство. Также будут предоставлены игровые локации для детей, где они смогут развлекаться и активно проводить время. Особое внимание будет уделено конкурсно-концертной части, где участники смогут продемонстрировать свои артистические таланты и умения.

По данным мэра Гомеля, в городе проживают 4213 полных многодетных семей, из которых 16 семей, где отец является единственным воспитателем троих и более детей. Статистика показывает, что большинство многодетных отцов проживает в Новобелицком районе (1316), в то время как наименьшее количество таких семей находится в Центральном районе (754).

Родительская неделя, которая будет проходить в Гомеле с 14 по 21 октября, будет насыщена увлекательными тематическими акциями, конкурсами и активностями, направленными на укрепление института семьи. Это событие призвано подчеркнуть важную роль отцов в воспитании детей и способствовать сближению семейных узов.