«В годы репрессий и запустения была вместе с нашим народом». День памяти Евфросинии Полоцкой

Преподобную Евфросинию Полоцкую одинаково почитают как православные, так и католики. Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. С ее именем связано открытие первых образовательных учреждений и библиотек, создание школы архитектуры и живописи, развитие ремесел.

Преподобная Евфросиния стала матерью женского монашества. Она — первая игуменья, первая наставница женщин в таинствах духовной жизни. Подвижничество и просветительская деятельность Евфросинии Полоцкой имели большое значение для общественной и государственной жизни Полоцкого княжества, пишет БЕЛТА.

О жизни святой почти не сохранились документальные сведения. Основным источником является «Житие Евфросинии Полоцкой…», согласно которому родилась белорусская святая около 1101 года (не позднее 1104) в Полоцке Витебской области. Житие преподобной — одно из древнейших и распространенных — известно более чем в 100 списках. В XVI веке оно было включено святителем Макарием в Великие Четии-Минеи, а затем в «Степенную книгу». После этого были сделаны две проложные редакции жития. А в XVIII веке святитель Димитрий Ростовский включил житие преподобной в свои книги «Книги житий святых».

Фото из архива

Преподобная Евфросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича. С детских лет она владела грамотой, читала Псалтырь, Священное Писание и другие духовные книги. В двенадцатилетнем возрасте, узнав о намерении родителей отдать ее замуж, тайно убежала в монастырь к своей тете настоятельнице монастыря, где и приняла монашество под именем Евфросинии. Монашеское имя преподобной Евфросинии в переводе с греческого означает «Радость».

Постригшись в монахини, она поселилась в келье Полоцкого Софийского собора. В монастыре Евфросиния вела Полоцкую летопись и собирала библиотеку Софийского собора, которая с течением времени стала настоящим духовным сокровищем восточнославянских земель, вызывая неподдельное восхищение как у современников, так и у последующих поколений. Своей работой она содействовала расширению просвещения в Беларуси, но ей было предназначено судьбой еще не одно высокое служение Отечеству.

Полоцкий епископ Илия официально благословил Евфросинию на основание женского монастыря, определив для будущей обители место Сельцо недалеко от Полоцка, где находилась церковь Спаса и место погребения полоцких епископов. Евфросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря примерно в 1128 году. Она стала наставницей и руководительницей для многих избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся. В последующем он получил широкую известность в полоцких землях. В обители на месте бывшей деревянной церкви Евфросинией было начато строительство каменного собора, которое было завершено в 1161 году. Спасский храм стал вершиной архитектурной мысли Полоцкой земли, его строительство повлияло на все дальнейшее развитие архитектуры древнерусских храмов. Храм сохранился до наших дней.

Закончив строительство Спасо-Преображенского монастыря, Евфросиния начала строительство каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы, при которой открыла Богородицкий мужской монастырь.

В монастырях, основанных Евфросинией, существовали иконописные мастерские, где изготовлялись оклады для икон и другие предметы церковного обихода, действовали мастерские по переписыванию книг. При монастырях открывались школы, в которых изучались как светские, так и духовные дисциплины (чтение, письмо, нотная грамота, греческий язык).

Будучи в преклонном возрасте, Евфросиния отправилась в пешее паломничество на Святую Землю. Добравшись до святых для христиан мест, она провела свои последние дни в Иерусалиме, где умерла от болезни 24 мая в 1173 году. В этом году отмечается 850-летие преставления преподобной Евфросинии Полоцкой.

Евфросиния была похоронена недалеко от Иерусалима в монастыре Святого Феодосия. В 1187 году ее останки перезахоронены в Киево-Печерской лавре, где они хранились более семи столетий. С 1943 года и по настоящее время ее мощи хранятся в Полоцком Свято-Евфросиниевском монастыре.

Прошло почти девять столетий после смерти Евфросинии Полоцкой, но и в наши дни образ просветительницы является символом духовной силы нации. Уже не одно десятилетие ее образ притягивает внимание иконописцев, художников, композиторов и литераторов. Полоцкую игумению можно увидеть на росписях церкви Благовещения в Киево-Печерской лавре, на фресках Виктора Васнецова во Владимирском соборе в Киеве. Есть иконы белорусской святой в Рижском женском монастыре, Кафедральном соборе в Вильнюсе, большая выносная икона хранится в Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке. Многие художники посвятили свои произведения Евфросинии Полоцкой. Среди них — полотна Нинели Счастной, графические листы Арлена Кашкуревича. В 1988 году Ольгой Мороковой был снят фильм «Евфросиния Полоцкая». В 2021 году в июне в Полоцке и Новополоцке прошли презентации книги известного археолога и историка Сергея Тарасова «Еўфрасіння-Офрасіння-Афрасіння Полацкая. Яе час, яе крыж».