С обморожением двух стоп она попала в больницу.

Случилось это вчера.

Сообщается, что для поисковых работ были задействованы 6 единиц техники и 21 человек, из них 5 единиц техники и 18 работников МЧС

«26 февраля в 16.23 спасателям позвонила женщина и сообщила, что возле деревни Вышедки Глубокского района в лесном массиве потерялась ее дочь 2010 года рождения, — рассказывает спасатель Дмитрий Федоренко. — К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения МЧС. По телефону мама потерявшейся девочки рассказала, что ее дочь возвращалась от бабушки, вышла на железнодорожной станции «Константинов двор» и пошла в сторону дома к деревне Вышедки. У девочки с собой был мобильный телефон. Она смогла нам рассказать, что решила сократить дорогу через лес, но не может сориентироваться на местности. Батарея в ее телефоне начинала садиться. Мы сказали ей стоять на месте и прислушиваться к звукам. Сигнал, подаваемый автоцистерной, она не слышала. Вместе с коллегами Денисом Хролом и Сергеем Иванисовым мы пошли вдоль путей в сторону поселка, откуда шла девочка. Постоянно звали ее и осматривали местность. Спустя примерно 1,5 км от переезда мы услышали, что на наш зов начали отзываться. Пройдя по полю еще некоторое время, среди кустарников мы увидели подростка. Девочка была немного напугана и сильно замерзла. Мы вывели ее к машине скорой помощи. После осмотра с обморожением стоп обоих ног ее госпитализировали в больницу».