В Германии пройдут масштабные воздушные учения НАТО: как будут летать гражданские самолеты?

С 12 по 23 июня планируется проведение в Германии масштабных военных учений НАТО. Федеральное правительство, Бундесвер и авиационная промышленность готовятся к тому, чтобы изменения воздушного движения были минимальными и большинство рейсов осуществлялось вовремя.

Однако, по словам руководителя Немецкой службы управления воздушным движением Арндта Шёнеманна, всё-таки будут некоторые опоздания рейсов из-за их отклонения вокруг закрытых зон.

Предстоящие учения по передислокации военно-воздушных сил НАТО станут самыми крупными в истории блока. Так как три воздушных пространства в Германии будут полностью закрываться один раз в сутки на четыре часа каждое, то, вероятно, это затронет гражданское авиасообщение. По мнению экспертов, в большей степени это коснётся Франкфурта, Гамбурга и Берлина.

В учениях «Воздушный защитник 2023» под руководством Германии примут участие около 25 стран и будут задействованы примерно 10 тысяч солдат и 250 военных самолётов. В связи с таким масштабом Министерство транспорта призвало федеральные земли разработать более гибкий график работы аэропортов.

Кстати, для сведения: в Германии совершается около восьми тысяч гражданских рейсов в день.

Можно ли безнаказанно обнять Шольца и куда смотрит его охрана?

Федеральное ведомство уголовной полиции объявило о проведении тщательного расследования нарушения правил безопасности, произошедшего при охране канцлера Олафа Шольца во время внутренней официальной поездки.

Напомним суть инцидента.

Вечером, 24 мая, на территории Франкфуртского аэропорта перед вылетом канцлера произошел инцидент с нарушением правил безопасности.

48–летний грек, проживающий в Ханау, который присоединился к колонне канцлера на личном автомобиле и двигался в ее составе 20 километров. Охрана политика не сразу поняла, что произошло, и задержала нарушителя, находящегося в состоянии наркотического опьянения, только после того, как тот доехал в составе кортежа политика до аэропорта и бросился пожимать руку и обниматься с Шольцем, вышедшим из своего лимузина. Источники службы безопасности сообщили, что незнакомец сначала подумал, что едет свадьба, а потом выразил желание — «послушать с канцлером музыку».

Спикер правительства уточнил, что канцлер «не почувствовал никакой угрозы» и расценил это как «незначительный инцидент с удивительно пылкими объятиями».

«Никто не пострадал. Мужчину задержала федеральная полиция в аэропорту Франкфурта», — прокомментировал инцидент спикер Федерального управления криминальной полиции, отвечающий за защиту канцлера.

Однако после инцидента, произошедшего в аэропорту Франкфурта, прозвучали требования разъяснений случившегося, а также критика в адрес «Группы безопасности». Заместитель пресс–секретаря правительства Вольфганг Бюхнер пообещал, что все нюансы случившегося «будут тщательно прояснены». На той же пресс–конференции Саша Лауренц, пресс–секретарь Федерального министерства внутренних дел, назвал нарушение безопасности в отношении канцлера «неприемлемым». Данный инцидент рассматривается как «крайне серьезный», пояснил он.

Немецкое общество питания рекомендует снизить потребление мяса

Немецкое общество питания регулярно обновляет свои рекомендации относительно правильного питания. В новых рекомендациях содержится призыв к отказу от мяса. Кроме того, предлагается включить эти планы в новую стратегию федерального правительства в области питания.

Согласно планам Немецкого общества питания, верхним пределом потребления должны стать 10 граммов мяса в день. Хотя эти нормы являются только рекомендациями, на самом деле они уже реализованы в некоторых местах.

Предыдущая рекомендация предусматривала 600 граммов мяса в неделю и примерно соответствовала фактическому потреблению этого продукта жителями Германии.