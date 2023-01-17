Министром обороны Германии станет 62-летний политик Борис Писториус.

Он будет первым мужчиной на этом посту почти за 10 лет.

Его предшественница Кристин Ламбрехт ушла в отставку на фоне давления союзников на Берлин по поводу поставок танков Leopard на Украину

Канцлер Олаф Шольц назначит Бориса Писториуса новым министром обороны Германии вместо ушедшей в отставку Кристин Ламбрехт, сообщила пресс-служба федерального правительства. Официальное назначение состоится 19 января, после чего Писториус принесет присягу в Бундестаге.

Чем известен Борис Писториус?

«Удивительно, но серьезный 62-летний политик в головах далеких от правительственных решений немцев ассоциируется со светскими скандалами. Писториус — вдовец, жена которого скончалась от рака в 2015 году, оставив ему двух дочерей, — пишет eadaily.com. — Но уже через год светская пресса Германии писала о романе министра с Дорис Шрёдер-Кепф, бывшей женой Герхарда Шрёдера. Несколько месяцев немецкие СМИ обсуждали подробности этой связи, но затем перешли на пары поинтереснее. Сейчас немецкие журналисты пишут о том, что Борис и Дорис могли расстаться, но это не подтверждено ни одной из сторон.

Из других подробностей биографии Бориса Писториуса известно, что он пламенный саксонец, окончивший в родной земле гимназию, здесь же изучавший политологию. В СДПГ, лидером которой является Олаф Шольц, Писториус состоит с 1976 года. Он никогда не засиживался на одном месте, сначала заседая в городском совете родного Оснабрюка, затем став вторым мэром, потом градоначальником. Городом Борис Писториус руководил с 2006 по 2013 год, затем занял пост главы МВД Нижней Саксонии.

Политик является членом Германо-российской группы дружбы, но в пророссийских высказываниях осторожен. Нынешнего министра обороны Германии больше волновала кибербезопасность ФРГ. Борис Писториус также занимался внутренними правовыми вопросами во времена правления Ангелы Меркель, позднее — делами миграции и интеграции».

Кстати, Писториус в минувшем году поддержал решение Канады об аресте и конфискации активов российских олигархов: он предложил передать изъятые денежные средства Украине в качестве гуманитарной помощи.