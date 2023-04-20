В Германии началась двухдневная забастовка в аэропортах

В аэропортах Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна/Бонна началась двухдневная предупредительная забастовка сотрудников служб безопасности. В четверг, 20 апреля, в аэропорту Кельн/Бонн отменен 121 из 204 рейсов, в результате пострадали около 28 тысяч пассажиров.

В Дюссельдорфе также сообщают о массовых отменах и увеличении времени ожидания в аэропорту. Руководство гамбургского аэропорта отменило 20 и 21 апреля все вылеты, а также около трети прибывающих рейсов, в результате пострадали около 80 тысяч пассажиров.

21 апреля к забастовке, инициированной профсоюзом Ver.di, присоединятся сотрудники служб безопасности аэропорта Штутгарта, а также работники железных дорог.

Что требуют профсоюзы?

Ver.di требует увеличения надбавок за работу в ночное время, выходные и праздничные дни для работников в аэропортах, а также повышения оплаты сверхурочных часов.

Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12 процентов, но не менее чем на 650 евро в месяц.

Предыдущая крупная забастовка немецких транспортников состоялась в конце марта. Организованные профсоюзами стачки почти всегда анонсируются заранее — ввиду этого, согласно немецким законам, они зачастую не являются оправданием для опоздания и неявки на работу.