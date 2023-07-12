В Германии мошенники нашли применение старым белорусским рублям

В Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг, расследуется новый случай мошенничества, в котором сыграли роль белорусские банкноты старого образца. Об этом сообщает местная полиция.

В четверг 29 июня поздно вечером 20-летний мужчина ехал на машине из города Фридинген в коммуну Буххайм. После первых поворотов в лесу его остановил неизвестный, стоявший на обочине.

Рядом с ним на гравийной площадке находились три машины с восточноевропейскими номерами – синий Volkswagen, серый Volkswagen и черный BMW – и еще несколько человек, в том числе женщины и дети.

Субъект пояснил на английском, что он болгарин, попал с семьей в трудное положение, и попросил денег на бензин и продукты. В итоге мужчина согласился, поехал с мошенником в банк, снял со своего счета и передал ему несколько сотен евро.

Взамен незнакомец дал молодому человеку 1 300 «болгарских левов» – которые, как впоследствии выяснилось, были на самом деле вышедшими из употребления и почти ничего не стоящими белорусскими рублями.

Утверждается, что мошеннику от 45 до 50 лет, он имеет рост от 165 до 170 сантиметров, плотное телосложение, несколько красочных татуировок на обеих руках, короткие светлые волосы и светлые глаза. Был одет в белую футболку и светлые джинсы.

Как пишет сайт Belmir, такой же случай, в котором фигурировали белорусские купюры старого образца, произошел недавно в немецкой земле Нижняя Саксония. Там попавший на удочку человек получил за 150 евро 500 старых белорусских рублей.